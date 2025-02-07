تعرضت للجحود من ابنها.. ابنة الحاجة سميحة : بابا قاله متمشيش في جنازتي

قالت ابنة الحاجة سميحة عبد العليم التي اشتكت من جحود ابنها، إنّ والدته ووالده الراحل كانا يسألان الله أن يهدي ابنهما، موضحًا: "بابا رحمه الله كان يبكي من هجره وتصرفات زوجته".

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "كان ساكن في الشقة اللي يفوق ويطلع شقته من غير ما يعدي على بابا، حتى أغمي عليه وفقد وعيه، وللأسف الحلاقين والناس اللي في الشارع بتوع المحلات شالوه وودوه المستشفى، وأول ما استرد وعيه بكى وقاله ايه اللي جابك هنا، وقال له متمشيش في جنازتي".

وتابع: "والدي كتب أنه والشيطانة زوجته تحرضه على أمه وإخوته وأنا رجل وسن وزوجتي مسنة ولا أقوى على ذلك، وهذا من عجائب الزمن".

وأكدت، أن والدها توفي بانفجار في الشريان الأورطي، ولكنه قبل ذلك خضع لجراحة ناجحة: "أول ما فاق كان عنده اكتئاب ولما لقى إني ببكي وفرحانة إنه فاق ورجع للحياة، قالي أنتي بتصحيني ليه سيبيني".