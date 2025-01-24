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سميحة أيوب لـ "صدى البلد": الفن رسالة تنوير وحنان مطاوع الأنسب لتجسيد سيرتي الذاتية.. فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سميحة أيوب لـ "صدى البلد": الفن رسالة تنوير وحنان مطاوع الأنسب لتجسيد سيرتي الذاتية.. فيديو

سيدة المسرح النجمة سميحة أيوب
سيدة المسرح النجمة سميحة أيوب
أوركيد سامي
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أعربت سيدة المسرح سميحة أيوب عن سعادتها بوجود كتاب "سميحة أيوب.. أسطورة المسرح العربي"، الذي يتناول سيرتها الذاتية في معرض الكتاب الذي افتتحه أمس وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، إذ قالت في تصريحات خاص لـ "صدى البلد": سعيدة للغاية بمناقشة سيرتي الذاتية في معرض الكتاب، وأشعر بخوف ورهبة وكأنني أقدم عملا فنيا، وكنت أتمنى حضور ندوة مناقشة الكتاب اليوم لكن وعكة صحية مررت بها منعتني من الحضور، لذا اعتذرت عن التواجد، وأتمنى أن ينال الكتاب إعجاب الجمهور.

وحول الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة حول اعتزالها المجال الفني قالت النجمة سميحة أيوب: "لم أعتزل الفن فأنا أحبه، لإيماني بأن الفن رسالة تنوير وليس ترفيها فقط، وعندما أتخذ هذا القرار سأعلنه بنفسي، وأؤكد أنني مستعدة لتقديم عمل فني إذا ما عرض عليّ دور مميز و شخصية تجذبني".


وحول مدى إمكانية تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني اختارت سيدة المسرح العربي، الفنانة حنان مطاوع لهذه المهمة، إذ قالت: "هذه النجمة هي من أحب أن تقدم سيرتي الذاتية".

اخبار الفن نجوم الفن سيدة المسرح النجمة سميحة أيوب

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