محافظ قنا يدشن مبادرة إنسانية لدعم غزة بـ30 شاحنة مساعدات

دشن الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المبادرة الإنسانية لجمع التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك عبر قافلة إغاثية تضم 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

شهد المؤتمر التدشيني للمبادرة حضور كل من اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب محمد كمال موسى، والنائبة سناء الحساني، والنائبة نجلاء باخوم، بجانب مشاركة مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وكريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

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وأوضح محافظ قنا، أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لنداء الواجب الوطني والإنساني تجاه الأشقاء في غزة، لمساعدتهم على مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأن أهالي قنا، بكل إمكانياتهم، يقفون خلف القيادة السياسية ويدعمون جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التبرعات النقدية سوف يتم تلقيها عبر حساب المحافظة بالبنك الأهلي المصري، وذلك من خلال استمارة يتم تقديمها للمتبرع في ديوان عام المحافظة أو بمجالس المدن، كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة عبر توفير الشاحنات والمساحات التخزينية الخاصة بهم في قنا والقاهرة الكبرى لدعم القافلة الإغاثية.

وأكد مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ قنا، أن التبرعات العينية تشمل المواد الغذائية، الملابس، البطاطين، المياه، والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبالها في مركز الإغاثة بالمعنا، كما يمكن للمتبرعين التواصل عبر الأرقام التالية " 01005029859 ، 01025346986 ، 01005714812 " .

وكشف كريم محمد، مدير جمعية صناع الحياة، أن كل شاحنة ستنقل 1,050 كرتونة من المساعدات، حيث تبلغ تكلفة الكرتونة الواحدة 400 جنيه.

وفي ختام المؤتمر، وجه محافظ قنا جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني إلى نشر روح المبادرة في ربوع المحافظة، مؤكدًا أن هذه القافلة تجسد ملحمة إنسانية تعبّر عن أصالة أهل الصعيد وتلبي نداء الواجب خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الراهنة.