مناقشة بحثية حول دعم الطلاب نفسيا وأكاديميا بجامعة عين شمس

ناقشت الباحثة دينا محمد إبراهيم مقلد رسالة الماجستير الخاصة بها يوم السبت الماضي، بكلية التربية جامعة عين شمس، تحت عنوان "الذكاء العاطفي والصمود النفسي وأثرهما في مواجهة تحديات المرحلة الثانوية".

قدمت الباحثة دراسة علمية هادفة تسلط الضوء على أهمية الذكاء العاطفي والصمود النفسي في تمكين طلاب المرحلة الثانوية من مواجهة التحديات الأكاديمية والنفسية، مما يسهم في تحسين أدائهم الدراسي وتعزيز قدرتهم على التكيف.



تكونت اللجنة من نخبة من الأساتذة المتخصصين في المجال:

د. محمد أحمد علي هيبة – أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، ود. أحمد حسن الليثي –أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة حلوان، ود. عبد العزيز محمود عبد العزيز – أستاذ مساعد الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس، ود. صابر فاروق محمد – أستاذ مساعد الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس.

إشادة أكاديمية ومنح درجة الامتياز.

أشادت اللجنة بالجهد البحثي المبذول وأهمية الرسالة في معالجة قضية تربوية ونفسية حيوية، وقررت منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير امتياز، تقديرًا لمساهمتها العلمية القيّمة.

يُعد هذا البحث خطوة هامة نحو تطوير استراتيجيات الدعم النفسي والتربوي لطلاب المرحلة الثانوية، ما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات بثقة وثبات.