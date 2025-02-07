التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

يشهد مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل المباراة:

الموعد: تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً. المكان: ستقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي.

ستقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي. البث التلفزيوني: تنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

ترتيب الفريقين:

الزمالك: يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة. الإسماعيلي: يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

محمد عواد. خط الدفاع: حسام عبد المجيد، أحمد حسام، عمر جابر، أحمد فتوح.

حسام عبد المجيد، أحمد حسام، عمر جابر، أحمد فتوح. خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، محمد السيد.

محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، محمد السيد. خط الهجوم: زيزو، شلبي، سيف الجزيري.

تمتلك مباريات الزمالك والإسماعيلي تاريخًا حافلاً بالإثارة والندية، ويسعى الزمالك لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

يسعى الإسماعيلي للابتعاد عن منطقة الهبوط، ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا من جانب اللاعبين والجماهير، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز.

تعتبر مباراة الزمالك والإسماعيلي واحدة من أهم مباريات الدوري المصري، وتجمع بين فريقين كبيرين يحظيان بمتابعة جماهيرية واسعة.