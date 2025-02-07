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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
عزة عاطف

في تطور مفاجئ، يبدو أن نيسان وهوندا ألغتا خطط تشكيل شركة قابضة جديدة، وفقًا لتقارير متعددة، ما يشير إلى انهيار صفقة الاندماج.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، أبلغ نظيره في هوندا، توشيهيرو ميبي، بإنهاء المفاوضات بشأن الاندماج، وهو ما أثار الكثير من الجدل داخل قطاع صناعة السيارات.

نيسان تبحث عن شريك جديد

لم تكتفِ نيسان بإيقاف المحادثات مع هوندا، بل بدأت تبحث عن شريك جديد في قطاع التكنولوجيا، ويُرجح أن يكون مقره الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشرته "بلومبرج". 

وعلى الرغم من أن نيسان لم تعلق رسميًا على هذه الأنباء، إلا أنها أكدت أن تفاصيل الشراكة مع هوندا سيتم الكشف عنها بحلول منتصف الشهر الجاري.

في الوقت الذي كانت نيسان تفضل محادثات الاندماج مع هوندا، أبدت شركة فوكسكون التايوانية اهتمامًا بشراء بعض حصص رينو في نيسان. 

ومع ذلك، توقفت هذه المناقشات عندما اتضح أن نيسان تميل للتعاون مع هوندا. لكن تقرير "بلومبرج" يشير إلى أن فوكسكون لم تتخلَّ بعد عن فكرة الاستثمار في نيسان، ما يفتح المجال أمام احتمالات جديدة في مستقبل الشركة.

خلافات داخلية تهدد الاتفاق

في حين أن المفاوضات كانت تهدف إلى إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات عالميًا، فإن التقارير الأخيرة تكشف عن صراعات داخلية بين الشركتين. 

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" أن هوندا تسعى إلى جعل نيسان شركة تابعة لها، وهو ما يلقى معارضة قوية من مجلس إدارة نيسان، ما يجعل استمرار المفاوضات أمرًا غير مرجح.

أزمة نيسان المالية والتسريحات الوشيكة للعمال

العامل الزمني يلعب دورًا حاسمًا في مستقبل نيسان، إذ سبق أن نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مسؤولين تنفيذيين في نيسان أن الشركة لديها "12 إلى 14 شهرًا للبقاء على قيد الحياة". 

ومع استمرار الضغوط المالية، أعلنت الشركة في نوفمبر 2024 عن خطط لتسريح 9000 موظف وتقليص قدرتها الإنتاجية العالمية بنسبة 20٪.

من المتوقع أن تعلن نيسان رسميًا انسحابها من مذكرة التفاهم قبل نشر نتائج أرباحها للربع الثالث الأسبوع المقبل. 

وتتضمن مذكرة التفاهم، التي وُقعت في ديسمبر، بندًا يلزم الشركة بدفع 100 مليار ين (655 مليون دولار) كرسوم إلغاء ضخمة، لكن إذا تم الاتفاق على الانفصال بشكل متبادل، فقد تتجنب نيسان وهوندا دفع هذه المبالغ.

مع هذه التطورات، يبقى السؤال: هل ستتمكن نيسان من إيجاد شريك جديد في الوقت المناسب، أم أن أزمتها ستتفاقم مع مرور الأشهر القادمة؟.

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