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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انتبه.. أعراض الإصابة بالنزلة المعوية وطرق علاجها

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

نشرت وزارة الصحة والسكان ، منشوراً توعوياً من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” حول اعراض النزلة المعوية .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أعراض النزلة المعوية  تتمثل في التالي :- 

 أعراض النزلة المعوية

  • الإسهال .
  •  ارتفاع درجة الحرارة . 
  •  دوخة وقيء . 
  •  العطش وفقدان الشهية.
  •  يكون البراز سائلا ومتعددًا ويحتوي على كميات من المخاط وبعض الأغذية غير المهضومة .
  •  التهاب المستقيم 

مع دخول فصل الشتاء، تتزايد الإصابة بالنزلات المعوية بشكل ملحوظ، حيث يتحول هذا المرض إلى معاناة شائعة بين الأطفال والكبار على حد سواء. تعد النزلات المعوية من أكثر الأمراض إزعاجًا في فصل الشتاء، نظرًا لتأثيرها السلبي على الجهاز الهضمي، وإمكانية تسببها في الجفاف إذا لم تُعالج بشكل صحيح.

أوضحت الدكتورة هناء جميل استشارى الباطنة والغدة فى لـ صدى البلد، أسباب انتشار النزلات المعوية في الشتاء، أعراضها، وكيفية الوقاية والعلاج الفعّال للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك خلال هذا الفصل البارد.

لماذا تنتشر النزلات المعوية في الشتاء؟

1. الفيروسات المسببة للعدوى

الفيروسات مثل "نوروفيروس" و"روتا فيروس" تنشط بشكل أكبر في درجات الحرارة المنخفضة، مما يجعلها السبب الرئيسي للنزلات المعوية في الشتاء.

هذه الفيروسات تنتقل بسهولة عبر الماء، الطعام، أو الأسطح الملوثة.

2. ضعف المناعة في الشتاء

انخفاض درجات الحرارة قد يضعف المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

3. تجمعات الشتاء

قضاء وقت أطول في أماكن مغلقة ودافئة يزيد من احتمالية انتقال العدوى بين الأفراد.

4. قلة شرب الماء

يميل الناس إلى تقليل استهلاكهم للماء في الشتاء، مما يقلل من قدرة الجسم على التخلص من السموم ويؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

5. الأطعمة غير المطهية جيدًا

تناول أطعمة ملوثة أو غير مطهية جيدًا يزيد من خطر الإصابة بالبكتيريا المسببة للنزلات المعوية.

أعراض النزلات المعوية

الإسهال المائي المتكرر.

ألم شديد في البطن.

الغثيان أو القيء.

الحمى في بعض الحالات.

التعب والجفاف، خاصة عند الأطفال وكبار السن.

طرق علاج النزلات المعوية بفعالية

1. تعويض السوائل المفقودة

تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل مثل الشوربة الطبيعية أو ماء الأرز.

استخدام محاليل الإماهة الفموية (ORS) لتعويض الأملاح والسوائل المفقودة.


2. التغذية المناسبة

أطعمة يُنصح بها:

الموز: يساعد في تهدئة المعدة ويعوض البوتاسيوم.

الأرز المسلوق: سهل الهضم ويقلل من الإسهال.

التفاح المبشور: غني بالألياف القابضة والمهدئة للمعدة.

الخبز المحمص أو البسكويت الجاف.

الصحة فيس بوك وزارة الصحة والسكان ضعف المناعة العطش فقدان الشهية ارتفاع درجة الحرارة علاج النزلات المعوية الإسهال دوخة وقيء أعراض النزلة المعوية

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