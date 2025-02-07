كارول سماحة وسامر إسماعيل أبرزهم.. فنانون عرب يحتفون برواية علي الدوخي

أعلن الكاتب علي دوخي، عن طرحه روايته الجديدة «عاشق وإن لم أنتم»، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «X»، وفور إعلانه حصل على تهنئات عديدة من الفنانين العرب.

وكتب علي دوخي: «رواية عاشق وإن لم أنتمِ متوفرة حالياً في جميع أنحاء العالم صدرت عن دار أوستن ماكولي للنشر احصل على نسختك الآن!».

وعلقت كارول سماحة، على بوست علي دوخي، قائلة:«بفرح لما شوف شباب متلك عندن طموح وإصرار يحققوا أحلامن، من قلبي مبروك علي»، بينما كتبت الفنانة أمل بوشوشة:«مبارك صديقي».

وكتب المطرب اللبناني نادر الأتات: «ألف مبروك حبيبي علي، دايمًا مميّز وناجح»، وعلقت كارمن لبس، قائلة:«مبروك على»، بينما قال سامر إسماعيل:«مبروك ياغالي».

ومن المقرر أن يطرح على دوخي راويته «عاشق وإن لم أنتم»، بمعرض القاهرة للكتاب، العام الماضي، وسيعقد حفلة توقيع كتاب.