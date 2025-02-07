إيرلندا تتعهد بتمويل إضافي لـ الأونروا رغم الحظر الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون هاريس، عن تقديم بلاده 20 مليون يورو (20.8 مليون دولار) دعمًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك في ظل استمرارها في تقديم المساعدات لسكان غزة رغم الحظر الإسرائيلي المفروض عليها.

وقال هاريس في بيان رسمي: "إعلان اليوم يؤكد التزام إيرلندا بضمان تدفق مساعدات إنسانية كبيرة وذات تأثير ملموس إلى غزة في هذا الوقت الحرج. لا يوجد بديل عن عمل الأونروا، ومن الضروري دعمها".

وأعرب الوزير الإيرلندي عن "قلقه العميق" إزاء قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا، والذي دخل حيز التنفيذ في 30 يناير الماضي.

وأضاف: "أحث إسرائيل على إعادة النظر في هذه الإجراءات، وأدعو الحكومات الأخرى إلى تقديم الدعم المالي للأونروا في هذا الوقت الحرج حتى تتمكن من تلبية احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين".

ويأتي هذا الدعم في ظل تزايد التحديات التي تواجهها الأونروا، والتي تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة.