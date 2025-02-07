أبو ريدة يهدي قميص المنتخب لـ أرسين فينجر

أهدى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، قميص المنتخب الوطني لـ أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مكتوباً على ظهره اسم أرسين.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده أرسين فينجر مع أبو ريده اليوم، بمناسبة إطلاق شارة البدء مشروع الكشف عن المواهب وتطويرها الذى ينظمه الاتحاد المصرى تحت إشراف "فيفا".



وكان الفرنسي أرسين فينجر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي قد وصل القاهرة مساء أمس، الخميس، بالاتفاق مع اتحاد الكرة ، وذلك من أجل إطلاق شارة البدء لبرنامج اكتشاف الموهوبين في مصر تحت إشراف (فيفا).