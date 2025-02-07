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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد همام: مصر شريك أساسي في إعادة إعمار غزة ودعم حقوق الفلسطينيين

محمد همام،أمين عام القاهرة الجديدة بحزب الجيل
محمد همام،أمين عام القاهرة الجديدة بحزب الجيل

أشاد الدكتور محمد همام،أمين عام القاهرة الجديدة بحزب الجيل بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية والذي حذر من تداعيات التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الشعب الفلسطيني.

ووصف همام في تصريحات صحفية البيان بأنه قوي وحاسم، مؤكدا أنه يعبر عن الموقف المصري الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد همام أن موقف مصر من القضية الفلسطينية هو موقف تاريخي، مشيرا إلى أن البيان المصري أظهر بوضوح رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

واضاف: "مصر كانت ولا تزال حامية للقضية الفلسطينية، وبيان الخارجية يؤكد أن مصر لن تسمح بتمرير أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو انتهاك حقوقهم".

وحذر من التداعيات الكارثية التي قد تترتب على التصريحات الإسرائيلية، مؤكدا أنها تهدد استقرار المنطقة بأكملها مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تحرض على العنف وتقوض جهود وقف إطلاق النار.


وأضاف أن مصر تلعب دور محوري في دعم الجهود الدولية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني داعيا إلى تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الموقف المصري والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والعمل على إعمار غزة .

فلسطين غزة القضية الفلسطينية حزب الجيل بيان الخارجية

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