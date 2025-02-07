الزمالك يحسم صفقة لاعب المنستيري التونسي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن صفقة الزمالك الجديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الصقر: الزمالك يحسم صفقة أحمد الجفالي لاعب المنستيري التونسي.

ويستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة الاسماعيلي في اطار منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلى في دوري nile.



تقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم باستاد السلام في اطار منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري .



تذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر قنوات أون تايم سبورتس.