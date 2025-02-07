مصطفى شلبي يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى الإسماعيلي بالدوري

أحرز مصطفى شلبي لاعب الزمالك، الهدف الأول للزمالك في شباك الإسماعيلي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد السيد حاول محمد نصر تشتيت الكرة لتصل إلى مصطفى شلبي الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 18 من الشوط الأول.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الإسماعيلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم، على إستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – أحمد حسام – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج وأحمد محمود ومحمد حمدي وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد عاطف وحسام أشرف.