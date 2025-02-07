تعرف علي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد إنتهاء مباراة الزمالك والإسماعيلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز مصطفى شلبي لاعب الزمالك، هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي، عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق محمد السيد، حاول محمد نصر تشتيت الكرة لتصل إلى مصطفى شلبي الذي سدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+9 من عمر اللقاء..

بتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 23 ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ 14.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انطلاق الجولة الـ 12 كالتالي