قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار الفن| سرقة كلب آيتن عامر.. محامي شيرين يقاضي مروجي الشائعات
طارق فهمى: الرأي العام المصري له تأثير كبير على القرارات الأمريكية
أمريكا تقرّ مبيعات صواريخ وأسلحة لإسرائيل قيمتها تتخطى الـ 7 مليارات دولار
السيطرة على حريق محل في مصر الجديدة
الأهلي يقرر الإطاحة بأيقونة وسط الملعب بطلب من مارسيل كولر
علي معلول: الخطيب قال لي أنت من أبناء الأهلي
نجم الزمالك يبرز أهمية الفوز على الإسماعيلي ويشيد بالثنائي الجديد
تسليم الأسرى الإسرائيليين في موقعين بقطاع غزة غدا
مصطفى بكرى: قلق داخل الكونجرس الأمريكى من الجيش المصرى.. فيديو
قيادي بمستقبل وطن: مصر تظل دائما على رأس الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني
ولا جنيه واحد .. خالد بيبو يكشف مفاجأة بشأن علي معلول مع الأهلي
دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة اليوم من معبر كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأعلى منذ 12 عاما .. نمو القطاع الخاص في لبنان خلال يناير 2025

علم لبنان- صورة أرشيفية
علم لبنان- صورة أرشيفية
علياء فوزى

ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025 مقابل 48.8 نقطة في شهر ديسمبر الماضي.

وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013. 

وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، إلى نمو كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية العام 2025، حيث ارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج للمرة الأولى منذ 18 شهرا، و بأعلى المعدلات منذ مايو 2013.

وأشارت بيانات المسح في يناير 2025، إلى انخفاض الضغوط على التكاليف، وفي المقابل اتخذت الشركات اللبنانية نهجاً أكثر اعتدالا عند تحديد أسعار سلعها وخدماتها، حيث انخفض معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. 

وحافظت شركات القطاع الخاص اللبناني على أعداد موظفيها في بداية العام 2025، وظل حجم المشتريات ثابتاً رغم مساهمة تقصير مواعيد تسليم الموردين في تعزيز مستوى المخزون.

 وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تخليص السلع بوتيرة سريعة لدى الجمارك ساعد الشركات اللبنانية في استلام المواد من الموردين في الوقت المناسب. وفي المقابل، ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بأسرع معدل لها في تسعة أشهر. 
 


 

توقعات متفائلة

وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) أظهر تحسن مستوى ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل بسبب انتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث ارتفعت توقعات نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى منذ تقريبا..

وانعكس إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة على تقديم الشركات اللبنانية توقعات إيجابية لـ 12 شهر المقبلة.

لبنان القطاع الخاص النمو الشركات يناير 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس غدٍ

أرشيفية

سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات

طالبة التجمع

تفاصيل مثيرة يكشفها تقرير الطب الشرعي عن حالة كارما طالبة التجمع

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة

الطقس

الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يطالب بإلغاء الدوري بعد أحداث مباراة سموحة وبيراميدز

سقوط امطار

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس السبت في الإسكندرية

ترشيحاتنا

عقارات

تنظيم الإتصالات: عقوبات ضد شركات التسويق العقاري غير الملتزمة بتسجيل أرقامها

قطاع غزة

تقارير عبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ اتفاق غزة بجميع مراحله

عمرو أديب

عمرو أديب يشيد بالرئيس السيسي: كل المصريين حتى المعارضة قالوا نعم لمواقفة

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 8 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 25 فبراير 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025..كن صريحًا وصادقًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. امنح الثقة بلا شروط

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 8 فبراير 2025.. افتح قلبك بصدق

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

واقعة الدقهلية

وفاة طفلتين بسبب وجبة فاسدة في الدقهلية.. والنيابة تحقق

تركي آل الشيخ

كريم وعز هيوحشونا.. تركي آل الشيخ ينشر كواليس مشهد انفجاري بفيلم The Seven Dogs

احمد سعد

هنعمل فرح كبير .. أحمد سعد يكشف تفاصيل حفل زفافه

احمد حلمي

مصري وقاعد صف أول .. أحمد حلمي في مرمى النقد بسبب إفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد