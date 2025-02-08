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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمى: الرأي العام المصري له تأثير كبير على القرارات الأمريكية

علم مصر
علم مصر
أسامة علي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تلعب دوراً مهماً في إدارة العلاقات مع الإدارات الأمريكية المختلفة، كما أن هناك قوى مؤثرة داخل أمريكا، التي تأخذ موقفاً جدياً تجاه الوضع في المنطقة.

وأشار فهمي في لقاء له مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' على قناة صدى إلي مصر تمتلك من النفوذ ما يجعلها لاعبا رئيسياً في السياسة الأمريكية وأن الرأي العام المصري له تأثير كبير على القرارات الأمريكية.

وأشار طارق فهمي أيضاً إلى أن مصر لن تتعامل مع قضايا فلسطين كقضية سياسية فحسب، بل القضية الفلسطينية هي قضية مصرية، وأنها ستعمل على إقناع المجتمع الدولي بحلول واقعية تؤدي إلى استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأوضح طارق فهمى هناك قوى عربية أخرى مثل الإمارات والسعودية وقطر تعمل جنباً إلى جنب مع مصر لدعم الشعب الفلسطيني.

تعاون الدول العربية

وفي ختام حديثه، شدد فهمي على أهمية التعاون بين الدول العربية في هذا الشأن، وأن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إيجاد حلول واقعية بدلاً من التفكير في الحلول المبالغ فيها التي قد تضر بالقضية الفلسطينية على المدى الطويل.

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