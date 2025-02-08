أخبارأسوان | زيارات ميدانية لمتابعة التأمين الصحى ورصف الطرق ومديرية الشباب والرياضة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق 7/2/2025 العديد من الأحداث والفعاليات والأنشطة .

قطار الشباب يواصل رحلاته داخل المركز الثقافي الأفريقي بأسوان

فقد واصل قطار الشباب رحلاته داخل المركز الثقافي الإفريقي الذى ينظمه وزارة الشباب والرياضة للموسم الشتوي الجديد بمشاركة مجموعة من شباب فتيات من مختلف محافظات الجمهورية.





نظمت منطقة أسوان الأزهرية ورشة عمل تطوير أداء التوجيه الفنى، وشرح منظومة التوجيه الإلكتروني الحديثة، حيث تم تخصيص اليوم الأول والثاني لموجهي العلوم العربية والشرعية والقرآن الكريم، واليوم الثالث والرابع لموجهي مواد العلوم الثقافية والأنشطة وذلك وسط متابعة من فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وبسطاوي بخيت مدير إدارة التوجيه الفنى بالمنطقة .



ورشة عمل لتطوير أداء التوجيه الفنى والإلكتروني بمنطقة أسوان الأزهرية

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان للإطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين بوحدة صحة أسرة منشية الخزان .



محافظ أسوان يطمئن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بوحدة صحة أسرة منشية الخزان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات ، والمقام على 900 م2 ، ويتكلف إنشاؤه 35 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 60 % حيث أنه يعتبر من المشروعات المتعثرة ، والتى تم وضع الحلول السريعة للإنتهاء منه خلال 4 أشهر بدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى .

محافظ أسوان يتفقد مبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أعمال الرصف الجارية بالأسفلت بمناطق نجع المحطة ومنشية الخزان بطريق السادات بطول 3 كم ،

محافظ أسوان يتفقد مشروع الرصف بالأسفلت والإنترلوك بمناطق نجع المحطة ومنشية الخزان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن مصلحة المواطن الأسوانى تقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذى.