أخبار كفر الشيخ | إجراء أول عملية بتقنية مناظير الفراغ الثالث.. توقف حركة الصيد.. ورفع كفاءة الإنارة في قرى دسوق

شهدت محافظة كفر الشيخ، عددًا من الأحداث والفعاليات والأخبار المهمة والتي جرى نشرها على مدار الساعة، ومن بين هذه الأخبار ما يلي:

إجراء عملية شق عضلي للمريء بتقنية مناظير الفراغ الثالث بكفر الشيخ

نجح فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي في إجراء عملية شق عضلي لعضلة المريء بتقنية مناظير الفراغ الثالث (POEM) لمريض كان يعاني من مرض تعذر الارتخاء (الأكاليزيا).

برتوكول تعاون بين «تمريض كفر الشيخ» ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب

أعلنت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، اليوم، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الكلية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب؛ لتدريب طلاب الامتياز والتعاون البحثي المشترك، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض.

محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في 4 قرى بدسوق

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في 4 قري بمركز دسوق، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

محافظ كفر الشيخ يعلن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، اعتباراً من مساء اليوم الجمعة، ولحين تحسن الأحوال الجوية، طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ والتى تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.