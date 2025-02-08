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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنت مطرود.. ترامب يلغي تصريحا أمنيا مهما لـ بايدن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إلغاء التصريح الممنوح لسلفه جو بايدن والذي يخول الرؤساء السابقين الاطلاع على معلومات حساسة حتى بعد مغادرتهم المنصب.

وقال ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "نحن نلغي على الفور تصريح جو بايدن ونوقف الإحاطات الاستخبارية اليومية" المقدمة له، مضيفا بأحرف كبيرة "جو، أنت مطرود".

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن سلفه بايدن ترك له رسالة "لطيفة وملهمة" داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في استمرار لتقليد يوم التنصيب.

وأضاف ترامب لصحفيين إنه فتح الرسالة وكان يفكر في إتاحتها للجمهور، مشيرا إلى أن بايدن نصحه بالاستمتاع بفترة ولايته وأكد على أهمية المنصب.

ووصف ترامب الرسالة قائلا: "إنها لطيفة للغاية.. رسالة ملهمة قليلا. جاء فيها، إلى رقم 47 استمتع بها (بفترتك الرئاسية). قم بعمل جيد. من المهم للغاية أن تعرف مدى أهمية المنصب"، وفقا لرويترز.

ويعد ترامب أول رئيس يخدم فترتين غير متتاليتين منذ جروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر، وترك رسالة لبايدن عندما تولى منصبه في يناير 2021.

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