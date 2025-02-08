محمد صلاح يزين قائمة أغلى 10 لاعبين تخطوا سن الـ30 في العالم

كشف تقرير صحفي، قائمة أغلى 10 لاعبين في لعبة كرة القدم بالعالم، فوق سن الـ30 عامًا.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول (32 عامًا) في المركز الثالث، بينما جاء هاري كين في الصدارة بـ90 مليون يورو، وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

ومن المعروف أن القيمة التسويقية لأي لاعب كرة قدم، تنخفض مع تقدمه في السن وأيضًا اقتراب انتهاء عقده.

قائمة أغلى 10 لاعبين فوق سن الثلاثين



1- هاري كين (بايرن ميونخ) - 90 مليون

2- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - 60 مليون

3- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) - 55 مليون

4- محمد صلاح (ليفربول) - 55 مليون

5- ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - 40 مليون

6- تشالهانولو (إنتر ميلان) - 40 مليون

7- سون هيونج مين (توتنهام) - 38 مليون

8- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - 35 مليون

9- جون ستونز (مانشستر سيتي) - 32 مليون

10- إيدرسون (مانشستر سيتي) - 30 مليون يورو