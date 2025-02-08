“الدون” لا يصدأ.. رونالدو ينضم لقائمة تاريخية يتصدرها عصام الحضري

أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، رقما جديدا إلى سجلاته القياسية في مسابقة الدوري السعودي.

وسجل رونالدو هدف في اكتساح النصر للفيحاء بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، في دوري روشن.

رونالدو ينضم إلى قائمة تاريخية

وبات رونالدو ثالث لاعب فوق سن الـ40 يسجل في الدوري السعودي، بعدما فعلها الحارس الأسطوري المصري عصام الحضري من ركلة جزاء مع التعاون أمام الاتفاق، في موسم 2017- 2018، وحسين عبد الغني بالطريقة ذاتها مع أحد ضد الحزم، في موسم 2018- 2019.

وسجل عصام الحضري هدفه بعمر 44 عامًا، فيما أحرز حسين عبد الغني بعمر41 عامًا.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري، مع أنباء الاتفاق على تجديد عقده.