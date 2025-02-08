تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليتون أورينت بكأس الاتحاد الإنجليزي.. مرموش أساسيا

استقر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة ليتون أورينت، اليوم السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليتون أورينت، على ملعب بريسبان رود، في تمام الثانية والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في تشكيل مانشستر سيتي، بينما يغيب إيرلينج هالاند للراحة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ماتيوس نونيز، خوسانوف، أكانجي، لويس ريكو.

الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان؛ سافينيو، دي بروين.

الهجوم: جاك جريليش، عمر مرموش

ويحمل مانشستر يونايتد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي (2023-2024).