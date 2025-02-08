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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ لاعبي ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بحصد 11 ميدالية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،مسؤولى الشباب والرياضة بحصول لاعبى ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف في لعبة رفع الأثقال علي  11 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، فى بطولة الجمهورية لرفع الأثقال "رجال /سيدات" تحت ( 15و17و20 سنة ) ، معربا عن سعادته وفخره بأبناء وبنات  بني سويف على هذا التميز والإنجاز

من جانبه أشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة إلى حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على 9 ميداليات ذهبية و2فضية وبرونزية، في البطولة التي تستضيفها مدينة رأس البر بمحافظة دمياط في الفترة من 31يناير 2025 وحتى 8فبراير الجاري ، حيث حصلت اللاعبة بسمة رمضان عبد الوهاب على ذهبية  المركز الأول تحت 17 سنة فى ميزان 55 كجم ، اللاعبة سندس محمد عبد القادر على ذهبية المركز الأول تحت 17سنة فى ميزان 76كجم ،  اللاعبة هناء آمين عبد الوهاب على ذهبية المركز الأول تحت 15 سنة فى ميزان 55 كجم ،  اللاعبة آلاء جنيدى تمام على المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 15 سنة فى ميزان 59 كجم

فيما حصل اللاعب عبده محمد عبد الوهاب على المركز الأول  والذهبية تحت 15 سنة فى ميزان 67كجم ، اللاعب بدوى محمد بدوى على ذهبية  المركز الأول تحت 17 سنة فى ميزان 67 كجم ،  اللاعب محمد خالد عبد الستار على المركز الأول  والذهبية تحت 17سنة والمركز الثانى والفضية تحت 20سنة فى ميزان 73 كجم، اللاعب عبد الرحمن أشرف عبود على المركز الأول والميدالية الذهبية تحت 15 سنة و المركز الاول والميدالية الذهبية تحت 20سنة فى ميزان 89كجم،  اللاعب عبد الله سيد عبد الحميد على برونزيةالمركز الثالث تحت 20 سنة فى ميزان 89كجم

وتقدم " الجبالي " بالشكر والتقدير لأسرة العاملين بالمديرية وفي مقدمتهم :د.أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ومدربى اللاعبين : كابتن أحمد محمد عبد العزيز - مدرب مرحلة الصفوة بالمشروع ، كابتن مصطفى محمد عبد العزيز - مدرب مرحلتى "ناشئين /شباب" بالمشروع وبمرافقة فريق البنات الأستاذة سهى محمد  المدير المالى للمشروع وإدارى المرحلتين كابتن  ربيع هاشم ،وإيمان حسين مدير المشروع

بني سويف الفشن ببا

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