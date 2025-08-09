قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد فؤاد أنور: خطة نتنياهو لاحتلال غزة أفكار فاشلة.. والدول العربية تحبط مخطط التهجير
النائب العام يوفد 41 عضوًا إلى بعض الدول الأوروبية وجمهورية الصين
لبنان يندد بتصريحات مستشار المرشد الإيراني: نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية
ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت
الأزهر يصدر ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد والتربية والتعليم للعام الدراسي 2025/2026
زيزو أساسيا.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
إي سي ميلان يتعادل 1-1 مع ليدز يونايتد وديا
الجيش العراقي: عناصر تابعة لحزب الله والحشد نفذت اعتداءات على دائرة زراعة الكرخ
عجز لسانه عن التعبير فوثق جرائم الاحتلال بلغة الإشارة.. القضية الفلسطينية حاضرة في قلوب أبنائها
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك بعد ارتفاع الاحتياطي إلى 49 مليار
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالدقهلية
تفاصيل انفجار مخزن أسلحة أسفر عن استشهاد 6 جنود من الجيش اللبناني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فين وليه.. صلاح يثير الجدل بعد وفاة الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية

صلاح
صلاح
القسم الرياضي

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل بعد وفاة سليمان العبيد، الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية.

وأعاد صلاح نشر تويتة وفاة اللاعب الفلسطيني من الاتحاد الأوروبي “يويفا” لكرة القدم قائلًا: “هل تستطيع ان تخبرني كيف توفى ؟ فين ؟ وليه ؟”.

استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين أثناء انتظار المساعدات

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

ولد العبيد في 24 مارس عام 1984 في مدينة غزة وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

الغزال، الجوهرة السمراء، هنري فلسطين، بيليه الكرة الفلسطينية، كلها ألقاب للنجم الراحل الذي صال وجال في ملاعب فلسطين. 

بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

بعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

مهاراته الجميلة وسرعته في الملعب، جعلتاه ينضم إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث لعب مع الفدائي 24 مباراة دولية، سجل فيها هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

خلال مسيرته الرياضية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية. 
 

ليفربول محمد صلاح سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

قطاع غزة

التحالف الوطني: مستعدون لتقديم الدعم دائما لقطاع غزة

الأرصاد

الأرصاد: الأسبوع الحالى أجواءه شديدة الحرارة

نتنياهو

خبير : مخطط نتنياهو تحول شامل في الموقف الإسرائيلي

بالصور

أحذر من تناولها.. مخاطر خفية في "الجبن المثلثات" تهدد صحتك

مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات
مخاطر تناول الجبن المثلثات

بسيطة وخارقة .. اعرف فوائد الجري

فوائد الجري
فوائد الجري
فوائد الجري

الفار يحرم المقاولون من التعادل مع زد في الشوط الأول بالدوري

المقاولون و زد
المقاولون و زد
المقاولون و زد

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

فيديو

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

غواصه تيتان

هكذا تسبب أحد الضحايا في مقتل الجميع.. مفاجأة صادمة وراء كارثة الغواصة تيتان

محمد نور ونادر حمدي

محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد