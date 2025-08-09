فين وليه.. صلاح يثير الجدل بعد وفاة الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الجدل بعد وفاة سليمان العبيد، الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية.

وأعاد صلاح نشر تويتة وفاة اللاعب الفلسطيني من الاتحاد الأوروبي “يويفا” لكرة القدم قائلًا: “هل تستطيع ان تخبرني كيف توفى ؟ فين ؟ وليه ؟”.

استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين أثناء انتظار المساعدات

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهد اللاعب السابق للمنتخب الوطني، ونجم فريق خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

ولد العبيد في 24 مارس عام 1984 في مدينة غزة وهو متزوج وله ولدان وثلاث بنات.

الغزال، الجوهرة السمراء، هنري فلسطين، بيليه الكرة الفلسطينية، كلها ألقاب للنجم الراحل الذي صال وجال في ملاعب فلسطين.

بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

بعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفا.

عاد العبيد إلى فريقه الأم خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017، بعد أن أحرز 15 هدفا.

مهاراته الجميلة وسرعته في الملعب، جعلتاه ينضم إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث لعب مع الفدائي 24 مباراة دولية، سجل فيها هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

خلال مسيرته الرياضية الطويلة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية.

