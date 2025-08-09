عقب موسم استثنائي.. محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية

أكدت شبكة Lente Desportiva العالمية أن محمد صلاح ينافس بقوة ضمن قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

وحاء ترشيح محمد صلاح عقب موسم تاريخي حيث قاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أكثر من 50 هدفًا فى جميع المسابقات.





وكانت مجلة "فرانس فوتبول" كشفت عن قائمة مكونة من 25 لاعبًا يتنافسون على الجائزة الأهم فرديًا في عالم كرة القدم، وسط غياب الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المشهد.

واستعرض التقرير قائمة أبرز 10 لاعبين مرشحين لجائزة البالون دور 2025، يتصدرها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي قدم موسمًا رائعًا مع باريس سان جيرمان، سجل خلاله 35 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة، وقاد فريقه لتحقيق انتصارات كبيرة في جميع البطولات.

جاء في المركز الثاني لامين يامال، جوهرة برشلونة، والذي خطف الأنظار بموهبته الفريدة، وساهم في تتويج منتخب إسبانيا باللقب الأوروبي.