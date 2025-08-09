الزمالك يزف بشرى للاعبين بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

فجر الإعلامي أحمد حسن، مفاجأة للاعبي نادي الزمالك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يجهز لصرف مكافآت الفوز على سيراميكا للاعبين”.

فوز الزمالك بثنائية في أول مشوار البحث عن بطولة الدوري

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز ثمين على فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة المنافسة على لقب الدوري، حيث سجل هدفي الفريق كل من ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواصلة التدريبات اليوم السبت في تمام السادسة مساءً على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

التحضيرات للجولة الثانية

يستعد فريق نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة مع فريق المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم 16 اغسطس ، وذلك في إطار الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.