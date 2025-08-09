الدرع الخيرية يلوح في الأفق.. صلاح يزور ويمبلي لترك بصمة مفقودة منذ 2017

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، للعودة من جديد إلى ملعب ويمبلي، حين يلتقي فريقه مع كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية، غدًا الأحد، في تمام الخامسة مساء، في مواجهة تجمع بطل الدوري الإنجليزي مع بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح يدخل اللقاء بطموح حصد اللقب للمرة الثانية في مسيرته، بعدما توج بالدرع الخيرية موسم 2022-2023 على حساب مانشستر سيتي (3-1)، حين ساهم بتسجيل هدف وصناعة آخر، لكن تلك المباراة أقيمت على ملعب كينج باور، وليس ويمبلي.

المحترف المصري سيحاول أيضًا إنهاء سلسلة غيابه عن المساهمات التهديفية في ويمبلي، والتي امتدت لسبع مباريات متتالية في مختلف المسابقات، منذ آخر مساهمة له في أكتوبر 2017.

ويأمل صلاح أن تكون مواجهة الغد بداية جديدة لمسيرته على هذا الملعب الشهير، وأن يقود ليفربول لانطلاقة قوية قبل بداية الموسم الكروي الجديد.