متحف المجوهرات الملكية ينظم ورشة مميزة بعنوان اكتشف

نظم متحف المجوهرات الملكية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف ،ورشة مميزة لمجموعة من أبنائنا التابعين لأحد الجمعيات.



وأوضحت إدارة متحف المجوهرات الملكية ، أن الورشة جاءت استمرارًا لفعاليات المدرسة الصيفية 2 لعام 2025 تحت عنوان "اكتشف"،ضمن المميزات التى يتيحها المتحف للجمهور .

متحف المجوهرات الملكية

وأشارت إدارة المتحف ، إلى أن الورشة فنية بعنوان "مجوهراتي" لعمل فسيفساء بالورق الملون"، حيث قام المشاركون بتكوين أشكال مستوحاة من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية باستخدام الورق الملون.



وأفادت بأن جولة إرشادية داخل قاعات المتحف، للتعرف على أبرز المقتنيات الملكية وتاريخها ، لافتة أن جاءت هذه الورشة في إطار دعم المتحف لدمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإثراء وعيهم بتاريخ مصر بأسلوب ترفيهي وتثقيفي في آنٍ واحد.

