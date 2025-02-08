برلماني مستنكرًا تصريحات ترامب: التهجير جريمة تهدد المنطقة والتوازن الإقليمى

استنكر النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وإصراره على طرح تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن ومستقبل القطاع المدمر، محذراً من أن تهجير الفلسطينيين سيفجر أزمة إنسانية أعنف وسيهدد التوازن الإقليمي الذي تقوم عليه اتفاقية السلام، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس ورقة مكتوبة، بل بناء استراتيجي قائم على مصالح متبادلة.

وقال «زكريا»، في بيان له، إن تصريحات دونالد ترامب ليست سوى قطرة في محيط من الرفض العربي الواسع، موضحاً أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة وتعرض حلم الدولتين للانهيار، والحل الوحيد يكمن في “إعادة بناء غزة” وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، دون إجابات نصفية.

وأكد عضو الشيوخ أن الموقف المصري تاريخي في دعم القضية الفلسطينية ويرسم خطورة “الخط الأحمر” الذي هو غير قابل للتجاوز، ومصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تكون شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن التهجير انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني ويناقض المادة الأولى من اتفاقية السلام مع إسرائيل، التي تنص على احترام السيادة والسلامة الوطنية، مضيفاً أن تصريحات ترامب مثل شرارة قد تفجر استقرار المنطقة.