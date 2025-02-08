مسابقة المعلمين 2025| الآن.. 5500 وظيفة عبر هذا الرابط وهذه خطوات التقديم

مسابقة المعلمين 2025 ، كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا عن تفاصيلها كاملة ، مؤكدا أنه سيتم بمقتضاها فتح باب التقديم لـ 5500 وظيفة معلم مساعد في مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم

مسابقة المعلمين 2025

بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، فإن مسابقة المعلمين 2025 ، سوف 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم ، و 2000 وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية ، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

رابط مسابقة المعلمين 2025

رابط مسابقة المعلمين 2025 يمكن الوصول إليه من خلال موبع بوابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة https://jobs.caoa.gov.eg/

ويتاح التقديم في مسابقة المعلمين 2025 إلكترونيا على رابط مسابقة المعلمين 2025 على بوابة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الفترة من ٢٧ فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل .

خطوات التقديم في مسابقة المعلمين 2025

يمكن للراغبين في التقديم في مسابقة المعلمين 2025 اتباع الخطوات التالية :

ادخل على رابط مسابقة المعلمين 2025

ادخل على وظائف التربية والتعليم

اطلع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم

اعرف المستندات المطلوبة للتقديم



ضوابط التقديم في مسابقة المعلمين 2025

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع .

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الاساسية و على الاخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام و النسبة الموئية وسنة التخرج وفى حال القبول المبدئى يجب احضار اصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الالكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)علماً بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز و سيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)



- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية المذكورة ، حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها .

