لا للعنف .. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يوجه رسالة للطلاب

وجه أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريّة، رسالة إلى كل طلاب وطالبات المعاهد الأزهريّة، تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2024-2025.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في رسالته للطلاب: لا للعنف، نعم للسلام، أعزائي الطلاب: العنف ليس قوة، بل ضعف، ليس شجاعة، بل هروب..

وتابع رئيس قطاع المعاهد في رسالته للطلاب: تذكروا دائمًا أن أقوى الناس هم من يتحكمون في غضبهم، ويتحدثون بحكمة، ويعالجون خلافاتهم بالاحترام والتفاهم.

وأكد أن العنف يدمر الصداقات، ويزرع الخوف بدلاً من الحب، ويجعلنا أعداء بدلًا من أن نكون إخوة وزملاء، ولأننا نستحق بيئة آمنة، مليئة بالاحترام والتعاون،فكونوا أنتم التغيير الإيجابي، وابدأوا بأنفسكم! ابتسموا لزملائكم، ساعدوا من يحتاج إليكم.

كما تابع: وتذكروا : كلمة طيبة قد تبني جسرًا من المحبة، وكلمة جارحة قد تهدم كل شيء، واختاروا القوة الحقيقية.