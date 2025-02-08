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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بالأسعار الرسمية .. مواصفات أشهر 5 سيارات SUV في مصر

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات، مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، ومنها إصدارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة، نسبة إلى الطابع الرياضي، والارتفاع المناسب، والمساحة الرحبة، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2025 في السوق المصري.

كيا سبورتاج

1 - كيا سبورتاج

 

تعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعاتDCT سباعي النقلات أوتوماتيكي الحركة، وتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2025 من 1,949,900 جنيه إلى 2,449,900 جنيه.

هيونداي توسان

2 - هيونداي توسان

 

تأتي سيارة هيونداي توسان 2025 بمحرك سعة 1600 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، 4 سلندر، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

يتراوح سعر السيارة هيونداي توسان 2025 الرسمي بين 1,890,000 جنيه و 2,575,000 جنيه.

شيفروليه كابتيفا

3 - شيفروليه كابتيفا

 

تعتمد السيارة شيفروليه كابتيفا على محرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصان و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه كابتيفا 2025 من 1,500,000 جنيه إلى 1,550,000 جنيه.

سكودا كودياك

4 - سكودا كودياك

 

تتسارع السيارة سكودا كودياك 2025 من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، واستهلاك للوقود بنسبة 6.9 لتر/100 كم.

يتراوح السعر الرسمي للسيارة سكودا كودياك 2025 بين 2,700,000 جنيه و 3,500,000 جنيه.

تويوتا فورتنشر

5 - تويوتا فورتنشر

زودت السيارة تويوتا فورتنشر بمحرك رباعي الاسطوانات 2700 سي سي ، يستطيع ضخ قوة قدرها 163 حصان و245 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، و محرك اخر 6 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 234 حصان وعزم اقصى للدوران يبلغ 376 نيوتن متر.

تتراوح الأسعار الرسمية للسيارة تويوتا فورتنشر 2025 في مصر بين 3,400,000 جنيه و 3,900,000 جنيه.

 

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