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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد إحالته لمفتي الجمهورية.. الحكم على شاب قــ.ــتل طفلا بعد خطفه والتعدي عليه

بعد إحالته لمفتي الجمهورية.. الحكم على شاب قتل طفل بعد خطفه والتعدي عليه
بعد إحالته لمفتي الجمهورية.. الحكم على شاب قتل طفل بعد خطفه والتعدي عليه
إسلام دياب

تصدر محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، غدًا الاثنين 10 فبراير 2025، الحكم على شاب لاتهامه بقتل طفل بعد خطفه والتعدى عليه بمركز بلبيس، بعد إحالته لمفتي الجمهورية ، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا.

تعود أحداث القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 6 يوليو من عام 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم أ إ ال" 39 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجنى عليه "فهد أحمد" 6 سنوات، وذلك بعد التعدى عليه.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، وفى ذات المكان والزمان، قد تقدمت جنايته جناية أخرى بأنه قد خطف الطفل المجنى عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

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