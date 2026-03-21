استهداف إيراني لمبني في ديمونا .. وسقوط مصابين إسرائيلين وأضرار مادية كبيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نحو 20 شخصًا أصيبوا في ديمونا جنوبي إسرائيل، وذلك إثر هجوم صاروخي إيراني، كما أشارت التقارير إلى وقوع أضرار في أحد المباني نتيجة القصف.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الحصيلة بلغت 20 مصابا في ديمونا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وفي السياق ذاته، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" أن هناك أنباء أولية تفيد بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في ديمونا.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم جهاز الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل – منطقة الجنوب، بأن مقذوفا أصاب مبنى مكونا من طابق واحد في ديمونا، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، إضافة إلى تسجيل إصابات أخرى في مبانٍ مجاورة.

وأكدت أن فرق الإطفاء تتعامل مع عدة بؤر اشتعال في المدينة، وتعمل على إخماد الحرائق، وإجراء عمليات بحث لانتشال عالقين، إلى جانب إجلاء السكان من المناطق المحصنة.

وأضافت أن الأضرار ناجمة عن إصابة مباشرة بمقذوف استهدف مبنى من طابق واحد داخل المدينة، مشيرة إلى استمرار الجهود الميدانية للسيطرة على الحريق والتعامل مع تداعيات الحادث، في ظل ورود تقارير عن إصابات إضافية في مواقع متفرقة.