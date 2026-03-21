توافد الآلاف على حديقة صنعاء لقضاء إجازة عيد الفطر بكفر الشيخ| صور

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ زحامًا شديدًا من أهالي المحافظة، والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتعد حديقة صنعاء مقصدًا للعديد من الزوار ومتنفسًا ترفيهىًا متميزًا لأبناء كفرالشيخ، لاحتوائها على أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة الحيوان، بالاضافة الى نافورة وشلالات مياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز فضلاً عن المسطحات الخضراء، بالحديقة، وتامينها بكاميرات مراقبة رئيسة في مدخل الحديقة ومحيطها تعمل علي مدار الساعة لتوفير سبل الراحة، ومراقبة الخدمات المقدمة لزوار الحديقة.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ واصلت حديقة صنعاء، تقديم الخدمات للزوار ورفع مستوى النظافة والإنارة بالحديقة لاستقبال الزوار من محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة .

كما شهدت حديقة الحيوان بمدينة كفرالشيخ إقبالاً كبيراً من الزوار، خاصة على بيت السباع والقرود، إضافة إلى لمشاهدة الحيوانات المتنوعة التي تتميز بها الحديقة للإستمتاع بالطبيعة وقضاء أجازة عيد الفطر المبارك في أجمل الحدائق بمنطقة الدلتا.

كما شهد نادى وحديقة الخالدين، بوسط مدينة كفرالشيخ، إقبالاً كبيراً من أهالي محافظة كفرالشيخ، حيث يعد نادى الخالدين من أهم المشروعات الترفيهية والإجتماعية والخدمية، وذلك لخدمة أهالى المحافظة، وتقديم الخدمات النوعية المتميزة، ليصبح مركزًا للترفيه ومتنفسًا لكل أبناء المحافظة، حيث يضم فندق مميز للوافدين، وقاعة للأفراح والمناسبات المختلفة تسع حتى 350 فردًا، وقاعات متعددة الأغراض، ومطعم للمأكولات المتنوعة، وكافتيريا، وأماكن ترفيهية، وحمام سباحة، وغرف تغيير ملابس، وملعب بادل تنس من الطراز الأول، ومنطقة بلاى ستيشن حديثة، وصالة جيم، وصالات ألعاب متنوعة تناسب جميع الأعمار.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن تطوير الحدائق يعد أهم مقومات الترفيه والرفاهية فى المحافظة، فضلاً عن التوسع فى إنشاء الحدائق والمساحات الخضراء والمظلات على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الترفيهية النوعية للأهالى، وتوفير بيئة جذابة للجميع، منها الحديقة المركزية المجاورة لدوران الملك عبدالله، والحديقة المجاورة لمبنى موقف القاهرة الجديد، وغيرها من الحدائق والمتنزهات العامة في جميع مراكز ومدن المحافظة.