صدمة بوسي شلبي | طلاق محمود عبد العزيز للإعلامية من 8 سنين.. إيه الموضوع؟

تداولت أنباء منذ قليل تفيد بتفاجؤ الإعلامية بوسي شلبي بطلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء تجديد بطاقتها الشخصية وذلك بعد مرور 8 سنوات على رحيله، ما أثار موجة من الجدل والدهشة والاستغراب على مواقع التواصل بين المتابعين والجماهير المهتمة بالأمر والتي بدأت تتوالى تعليقاتها واستنكارها للأمر، خاصة أن مثل هذه الأمور يتم معرفتها فور الوفاة حيث إعلام الوراثة والأوراق القانونية الثبوتية المطلوبة في وقتها لحساسية الأمر.

وأصيبت بوسي شلبي بصدمة بعد معرفتها هذا الخبر ولكن التزمت الإعلامية الصمت حتى الآن ولم تكشف عن حقيقة الأمر.

وتقدمت بوسي شلبي، بشكوى ضد المأذون الشرعي الذى قام بتحرير وثيقة الطلاق كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

وتزوجت الإعلامية بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز عقب انفصاله من زوجته الأولي جيجي الذى أنجبت منه كريم ومحمد محمود عبد العزيز والذى يعملان فى مجال الفن.

ودائمًا تشارك بوسي شلبي جمهورها ومتابعيها صورًا مع زوجها الراحل محمود عبد العزيز حيث تصفه دائمًا بحب حياتها الأبدي ،وتحرص دائمًا على إحياء ذكري وفاته وميلاده بكلمات مؤثرة،بعد سنوات حب ورومانسية عاشها الاثنان سويا ما بين الظهور العام والخاص في مختلف المناسبات من أعياد ميلاد أو حفلات أو تكريمات.



وللفنان محمود عبد العزيز أعمال مهمة في السينما المصرية وكذلك الدراما التليفزيونية، ومن أفلامه ، الحفيد ، والجوع، والعار، وفي الدراما المسلسل الملحمي رأفت الهجان.