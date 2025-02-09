البيتلز يفوزون بجائزتهم الثامنة في الغرامي بعد خمسة عقود من تفكك الفرقة

حققت فرقة The Beatles إنجازًا جديدًا بعد أكثر من 50 عامًا من انفصالها، حيث فازت أغنيتهم “Now and Then” بجائزة أفضل أداء روك في حفل توزيع جوائز الغرامي يوم الأحد، يعد هذا الفوز الأول للفرقة منذ عام 1997، كما أنه يأتي بعد 55 عامًا من تفكك الفرقة رسميًا في عام 1970.

الأغنية، التي أطلق عليها بول مكارتني لقب “آخر أغنية للبيتلز”, كتبها الراحل جون لينون في السبعينيات، واستخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستعادة صوته الأصلي من تسجيل قديم، وعلى الرغم من وفاة لينون عام 1980 ووفاة جورج هاريسون في عام 2001، فقد كان العمل على الأغنية جهدًا جماعيًا، حيث شارك فيها الأعضاء المتبقون بول مكارتني ورينغو ستار بإضافة آلات موسيقية جديدة، إلى جانب تسجيلات غيتار قديمة لهاريسون من التسعينيات.

وفي تصريح له، قال مكارتني: “فرقة البيتلز قدمت أعمالًا مذهلة وما زالت موسيقاهم حية حتى اليوم بالنسبة لي، هم أعظم فرقة في التاريخ، العالم لا يمكنه أن ينسى فرقًا مثل البيتلز، نحن بحاجة إلى هذه الموسيقى، نحن بحاجة إلى السلام والحب، ونحتاج إلى موسيقى الستينيات للبقاء.”

يُذكر أن فرقة البيتلز حصدت أول جوائزها في الغرامي عام 1965 عندما فازت بجائزتي أفضل فنان جديد وأفضل أداء صوتي جماعي عن أغنيتهم “A Hard Day’s Night”،قبل انفصالهم عام 1970، فازوا أيضًا بجائزتين لألبومهم الأسطوري “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

وفي عام 1997، حصدوا ثلاث جوائز إضافية، بما في ذلك جائزة أفضل فيديو موسيقي طويل عن “The Beatles Anthology”, بالإضافة إلى جائزتين عن أغنية “Free As a Bird”.

وقد كانت “Now and Then” مرشحة أيضًا لجائزة تسجيل العام في حفل الغرامي 2025، لكنها خسرت أمام أغنية “Not Like Us” لكيندريك لامار.