نشرة الفن| محمد رمضان في برنامج جديد.. وبسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها.. وهذا سبب غياب منة فضالي عن حفل زفاف شقيقها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..





استراحة درامية في ماراثون 2025 | محمد رمضان في برنامج جديد

منذ فترة ليست قريبة ويعلن الفنان محمد رمضان عن مشاركته في برنامج جديد يذاع في شهر رمضان 2025، بعيدا عن توالي البطولات المطلقة في المسلسلات والماراثونات الدرامية القوية، في لقطة منه بتعدد مواهبه على المستويين الفني والإعلامي.

أشوفه بيصلّي 5 مرات| بسمة بوسيل تكشف عن مواصفات شريك حياتها

كشفت المطربة بسمة بوسيل عن المواصفات التى تتمناها بشريك حياتها ، مؤكدة أنه يجب أن يكون على صلة قوية بربنا ويعطيها حريتها الكاملة فى كل شيء لأنها أصبحت تقدر حريتها بشكل كبير بعد الانفصال.

غصب عني .. منة فضالي تكشف سبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها

أعربت الفنانة منة فضالي عن حزنها الشديد بسبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها مؤكدة أن غيابها جاء بسبب انشغالها بالتصوير .

أنا هفضحكم | انفعال هالة صدقي برسالة غاضبة لسبب مثير

وجهت الفنانة هالة صدقي، رسالة شديدة اللهجة، لأشخاص حاولوا اختراق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،

رمضان 2025 .. Watch it تطرح البوستر الترويجي لشخصية جيهان خليل بمسلسل "شهادة معاملة أطفال"

طرحت منصة watch it البوستر الترويجي لشخصية الفنانة جيهان خليل ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٥.



