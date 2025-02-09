«بوست مالون» يكشف عن حياته العائلية.. ويستعد لـ «سوبر بول 2025»

على الرغم من حفاظه على خصوصية حياته الشخصية، إلا أن مغني الراب بوست مالون قدم لمحة نادرة عن حياته مع ابنته البالغة من العمر عامين، والتي لم يُكشف عن اسمها أو اسم خطيبته. وفي حديث حصري له مع E! News في 8 فبراير أثناء حضوره حفل مايكل روبن في نيو أورلينز بمناسبة سوبر بول 2025، كشف بوست مالون أن ابنته “جاهزة للتألق” في هذا الحدث.

وأضاف: “ستبلغ من العمر 3 سنوات في مايو، في السنة المقبلة، ستشاهد سوبر بول خاص بالـ كاوبويز.”

بوست مالون، الذي أصبح يشير إلى حياته العائلية كأولوية، قال إنه يشعر بتحسن كبير بفضل عائلته: “إنه يغير حياتك بطريقة رائعة”، معبراً عن سعادته بعلاقته بابنته ووالدتها.

وأكد أنه دائمًا ما يكون متلهفًا للوقت الذي يقضيه مع عائلته، مشيرًا إلى أن الأبوة قد جعلته يبطئ من نمط حياته السريع.

وفي مقابلة سابقة له مع Apple Music في 2023، أشار بوست مالون إلى أن وجود طفل في حياته قد جعله يراجع أولوياته ويبطئ من أسلوب حياته المجنون، حيث قال: “أن تصبح أبًا يعيد ترتيب أولوياتك ويوضح لك الصورة بشكل أكبر”. وأضاف أنه يسعى الآن للتركيز أكثر على العائلة بدلاً من الحفلات والخروج.