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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هتقبض بالدولار| 800 فرصة عمل بالمغرب في المجال الطبي.. وهذه طرق التقديم

وظائف
وظائف
أحمد عفيفي

وفرت وزارة العمل 800 فرصة عمل في القطاع الصحي في المغرب، في إحدى المنشآت الصحية المغربية، على أن يكون المرتب مجزي بعملة الدولار، وذلك في 6 تخصصات للممرضين، في إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب سواء كانت على الأراضي المصرية أو خارج البلاد.

وظائف بالدولار في المغرب

وأصدرت وزارة العمل بيان توكّد من خلاله ان الوظائف للممرضين من الجنسين وأبرز مميزات وظائف وزارة العمل في المغرب أن المرتب بالدولار ويتم توفير سكن مناسب من قبل المنشأة الصحية في المغرب، بالإضافة إلى تذاكر الطيران والتأمين الطبي ومكافآت بالأعياد، إلى جانب تنفيذ برنامج تأهيلي قبل السفر وبعد الوصول.

شروط التقدم للوظائف

- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تمريض أو دبلوم.
- ⁠أن يكون لديه خبرة من 4 إلى 6 سنوات في تخصصات (التخدير، العناية المركزة، رعاية الحوامل، القسطرة، رعاية عامة، تخصص عام).
- ⁠إجادة اللغة الإنجليزية بقدر مقبول.
- ⁠إدارة ورعاية المرضى في المواقف الحرجة.
- ⁠المعرفة الجيدة والقدرة على استخدام التقنيات والمعدات الطبية المتقدمة.
- ⁠المعرفة الجيدة بالبروتوكولات، الأنظمة، والقوانين المتعلقة بمزاولة المهن.

طريقة التقديم

- يمكن الدخول على رابط التقديم لوظائف المغرب، وبعد قراءة التفاصيل يتم الضغط على خانة التقديم أسفل الشاشة.
- يتم كتابة البيانات الخاصة بالاسم، والإيميل، والعنوان والجنسية، وعدد سنوات الخبرة.
- ⁠يتم رفع السيرة الذاتية الشخصية الخاصة بالمتقدم
- ⁠يتم اختيار خانة اتخصص
- ⁠كتابة المرتب الحالي والراتب المتوقع، وبذلك يتم إجراءات التقديم للوظيفة.

المهام المطلوبة لوظائف

- تقديم رعاية استثنائية للمرضى في جميع الأقسام
- التعاون مع فرق متعددة التخصصات لضمان وضع خطط علاج فعالة وشاملة
- تشغيل وصيانة المعدات الطبية الخاصة بالمنشأة
- ⁠توجيه المرضى وعائلاتهم حول خطط العلاج وإجراءات التعافي
- ⁠البقاء على اطلاع بأحدث البروتوكولات والإجراءات الطبية.

جدير بالذكر أن الوزارة تعلن عن فرص العمل بشكل دوري للشباب والفتيات بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بالداخل والخارج، على أن يتم التزامها بالقوانين والمعايير الدولية.

المغرب وزارة العمل طريقة التقديم وظائف بالدولار شروط التقدم للوظائف المهام المطلوبة لوظائف

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