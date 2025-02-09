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مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
قسم الفن

ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية بعد انتشار شائعات تزعم طلاق الإعلامية بوسي شلبي، من الفنان محمود عبد العزيز، قبل وفاة الأخير، وذلك رغم مرور أكثر من 8 سنوات على وفاة الساحر. 

تفاصيل شائعة طلاق بوسي شلبي 

القصة بدأت حينما نشر أحد المواقع الإخبارية أخبارًا تفيد بأن الإعلامية بوسي شلبي، ذهبت لتجديد بطاقتها الشخصية، لكنها تفاجأت بأن الموظف يبلغها أنها مُطلقة منذ 27 عامًا (دون علمها)، أي قبل وفاة محمود عبد العزيز بـ 19 عامًا. 

وأفادت الأخبار المنشورة، أن موظف الأحوال المدنية أبلغ بوسي شلبي أن لديه عقد طلاق موقع عليه محمود عبد العزيز، قبل رحيله. 

بوسي شلبي مع محمود عبد العزيز

رد بوسي شلبي

وعلى الفور، نفت بوسي شلبي، ما تردد من شائعات حول طلاقها، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجيها، واستشهدت على ما قالت بمستندات رسمية تثبت أن زواجها من محمود عبد العزيز، ظل ساريًا حتى وفاة الساحر. 

وتضمنت المستندات، صورة بطاقة شخصية لـ محمود عبد العزيز، فيها حالته الاجتماعية (متزوج)، وصورة بطاقة بوسي شلبي (قبل وفاة زوجها) بها حالتها الأجتماعية متزوجة، وأيضًا صورة من جواز سفرها، وصورة بطاقتها بعد وفاة زوجها، بها حالتها الإجتماعية (أرملة). 

صورة بطاقة بوسي شلبي
صورة بطاقة بوسي شلبي قبل وفاة زوجها
صورة بطاقة محمود عبد العزيز

مفارق غريبة في الشائعة

الغريب في الأمر، أنه بحسب المعلومات الواردة في الخبر المنشور (سالف الذكر) فعقد الطلاق كان قبل وفاة محمود عبد العزيز بـ 19 عامًا، بينما الأخير تزوج بوسي شلبي، قبل وفاته بـ 18 عامًا، واستمرت الزيجة حتى الوفاة. 

وتفاعل الكثيرون من الأصدقاء والمقربين لـ بوسي شلبي، بتعليقات تؤكد قوة علاقتها بـ محمود عبد العزيز، وإخلاصها له في فترة مرضه، وحتى بعد وفاته، فلم تتزوج رغم مرور 8 سنوات على رحيل زوجها. 

إجراء بوسي شلبي

وتقدمت بوسي شلبي، بشكوى ضد المأذون الشرعي الذى قام بتحرير وثيقة الطلاق كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

بوسي شلبي مع محمود عبد العزيز

بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

وتزوجت الإعلامية بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز عقب انفصاله من زوجته الأولي جيجي الذى أنجبت منه كريم ومحمد محمود عبد العزيز والذى يعملان فى مجال الفن.

ودائمًا تشارك بوسي شلبي جمهورها ومتابعيها صورًا مع زوجها الراحل محمود عبد العزيز حيث تصفه دائمًا بحب حياتها الأبدي ،وتحرص دائمًا على إحياء ذكري وفاته وميلاده بكلمات مؤثرة،بعد سنوات حب ورومانسية عاشها الاثنان سويا ما بين الظهور العام والخاص في مختلف المناسبات من أعياد ميلاد أو حفلات أو تكريمات.

وللفنان محمود عبد العزيز أعمال مهمة في السينما المصرية وكذلك الدراما التليفزيونية، ومن أفلامه ، الحفيد ، والجوع، والعار، وفي الدراما المسلسل الملحمي رأفت الهجان.

بوسي شلبي مع محمود عبد العزيز
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مفارقة غريبة تكشف كذب شائعة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز
بوسي شلبي - محمود عبد العزيز

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