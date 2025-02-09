قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دانييل نوبوا .. "بوكيلي" الإكوادور يشعل الانتخابات ويعيد تشكيل المشهد الأمني | بروفايل
تاجر عملة .. تفاصيل جريمة غسل 100 مليون جنيه
مفاجأة مدوية.. بليموث أرجايل يطرد ليفربول من كأس الاتحاد اللإنجليزي
موعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري
أسباب تؤدي لـ الاكتئاب ما بعد الزواج.. استشاري صحة نفسية يوضح
تحذير من تسونامي.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة ؟
28 جنيهًا في الساعة.. مفاجأة للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
هل تتغير مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان؟.. اعرف الإجابة
رأس الحكمة| آلآف فرص العمل تنتظر المصريين .. وطفرة تنموية في الساحل
السودان يطرح خارطة طريق تتضمن إطلاق حوار وطني شامل
محدش يضحك عليكم ..أحمد العوضي يحذر من انتحال شخصيته
مفتي الجمهورية عن خطورة الشائعات: تدفع إلى إيذاء الآخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شوربة الأرز بالفراخ| خطوة بخطوة

طريقة عمل شوربة الارز بالفراخ
طريقة عمل شوربة الارز بالفراخ
هاجر هانئ

شوربة الأرز بالفراخ من الأكلات السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.

طريقة عمل شوربة الارز بالفراخ


المقادير 
1 دجاجة صغيرة (مقسمة إلى قطع أو صدر دجاج مقطع)
نصف كوب أرز
1 بصلة متوسطة الحجم (مفرومة ناعم)
2 فص ثوم (مفروم)
2 جزرة (مبشورة أو مقطعة شرائح رقيقة)
1 عود كرفس (مقطع إلى قطع صغيرة)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن
1 لتر ماء أو مرق دجاج
1 مكعب مرق دجاج (اختياري)
ملح وفلفل حسب الذوق
نصف ملعقة صغيرة كركم (اختياري)
عصير نصف ليمونة (اختياري)
ربع كوب بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة التحضير 
-في قدر كبير، سخني ملعقتين من زيت الزيتون أو السمن. أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتحمر قليلاً من جميع الجوانب.
-أضيفي البصل والثوم المفرومين وقلبي حتى يذبلا ويصبح البصل شفافًا.
-أضيفي الماء أو مرق الدجاج إلى القدر، وضعي مكعب مرق الدجاج إذا رغبت في إضافة نكهة أقوى. اتركي الخليط يغلي، ثم خففي الحرارة واتركي المرق على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج قطع الدجاج تمامًا.
-أضيفي الأرز إلى المرق، واتركيه يغلي مع التحريك من حين لآخر. ثم أضيفي الجزر والكرفس وملح وفلفل حسب الذوق.
-استمري في الطهي على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا ويمتص النكهات.
-إضافة التوابل واللمسات الأخيرة:
-إذا رغبت في إضافة الكركم للحصول على لون مميز، أضيفيه الآن.
-عند التقديم، يمكنك إضافة عصير الليمون لإعطاء نكهة منعشة، ثم زيني الشوربة بالبقدونس المفروم.
-قدمي شوربة الأرز بالفراخ ساخنة مع الخبز أو بمفردها كوجبة خفيفة وشهية.
-يمكنك إضافة المزيد من الخضروات مثل البطاطس أو البازلاء حسب الرغبة.
-إذا كنتِ تفضلين شوربة أقل دسامة، يمكنك إزالة جلد الدجاج قبل الطهي.

الفراخ شوربة الارز بالفراخ طريقة عمل شوربة الارز بالفراخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

الحكومة أعلنته رسميًا| موعد زيادة مرتبات العاملين في الدولة 2025

صورة ارشيفية

3 بنوك تخفض الفائدة على شهادات الادخار بواقع 1,5% إلى 3%

الدراسة في رمضان

مواعيد الدراسة في رمضان 2025 .. توضيح عاجل بشأنها الآن

رمضان صبحي

هل وقع رمضان صبحي رسميا للزمالك؟.. شوبير يحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

رسميا.. إعادة تسكين المدرسين المساعدين المتعاقد معهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم

حسامةموافي

يتسبب في غيبوبة.. حسام موافي يحذر هؤلاء من صيام رمضان

عملة فئة 100 جنيه مصري - أرشيفية

توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7600 جنيه.. أخبار مبهجة للعاملين بالقطاع الخاص

حالة الطقس

تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هاتف Redmi Turbo 4

لن تندم على شرائه.. هاتف جديد من ريدمي بمواصفات جبارة يغزو الأسواق

لكزس LX موديل 2025 الجديدة

أسعار لكزس LX موديل 2025 في السعودية

مقارنة بين بي ام دبليو X1 وبورشه باناميرا 2025

مقارنة بين بي ام دبليو X1 وبورشه باناميرا 2025

بالصور

ميريهان حسين تستعرض أناقتها بملابس شتوية| صور

ميريهان حسين
ميريهان حسين
ميريهان حسين

بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز

بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز
بوسي شلبي والراحل محمود عبد العزيز

أمينة خليل تخطف الأنظار في إطلالة عصرية

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل.. جامعة الزقازيق تطلق فاعليات الأسبوع البيئي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

شريف مدكور

شريف مدكور : مفيش عذب قـبر .. ودار الإفتاء ترد عليه بالقرآن

طارق موسى - مذيع صدى البلد

تحذير من تسونامي.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة ؟

طارق موسى - مذيع صدى البلد

هل تتغير مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان؟.. اعرف الإجابة

ايمان عبد اللطيف

وفاة أسرة بالكامل في الأردن والسبب صادم | اعرف ماذا حدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد