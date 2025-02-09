طريقة عمل شوربة الأرز بالفراخ| خطوة بخطوة

شوربة الأرز بالفراخ من الأكلات السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم أيضا.

طريقة عمل شوربة الارز بالفراخ



المقادير

1 دجاجة صغيرة (مقسمة إلى قطع أو صدر دجاج مقطع)

نصف كوب أرز

1 بصلة متوسطة الحجم (مفرومة ناعم)

2 فص ثوم (مفروم)

2 جزرة (مبشورة أو مقطعة شرائح رقيقة)

1 عود كرفس (مقطع إلى قطع صغيرة)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

1 لتر ماء أو مرق دجاج

1 مكعب مرق دجاج (اختياري)

ملح وفلفل حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

ربع كوب بقدونس مفروم (للتزيين)

طريقة التحضير

-في قدر كبير، سخني ملعقتين من زيت الزيتون أو السمن. أضيفي قطع الدجاج وقلبيها حتى تتحمر قليلاً من جميع الجوانب.

-أضيفي البصل والثوم المفرومين وقلبي حتى يذبلا ويصبح البصل شفافًا.

-أضيفي الماء أو مرق الدجاج إلى القدر، وضعي مكعب مرق الدجاج إذا رغبت في إضافة نكهة أقوى. اتركي الخليط يغلي، ثم خففي الحرارة واتركي المرق على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج قطع الدجاج تمامًا.

-أضيفي الأرز إلى المرق، واتركيه يغلي مع التحريك من حين لآخر. ثم أضيفي الجزر والكرفس وملح وفلفل حسب الذوق.

-استمري في الطهي على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج الأرز تمامًا ويمتص النكهات.

-إضافة التوابل واللمسات الأخيرة:

-إذا رغبت في إضافة الكركم للحصول على لون مميز، أضيفيه الآن.

-عند التقديم، يمكنك إضافة عصير الليمون لإعطاء نكهة منعشة، ثم زيني الشوربة بالبقدونس المفروم.

-قدمي شوربة الأرز بالفراخ ساخنة مع الخبز أو بمفردها كوجبة خفيفة وشهية.

-يمكنك إضافة المزيد من الخضروات مثل البطاطس أو البازلاء حسب الرغبة.

-إذا كنتِ تفضلين شوربة أقل دسامة، يمكنك إزالة جلد الدجاج قبل الطهي.