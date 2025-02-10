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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ستروين تطرح C3 AIRCROSS الجديدة.. وهذا سعرها عالميا

ستروين C3 AIRCROSS
ستروين C3 AIRCROSS
صبري طلبه

تواصل صانعة السيارات الفرنسية "ستروين" من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد الكشف عن الجيل الجديدة من سيارة C3 AIRCROSS، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية.

القدرات الفنية للسيارة ستروين C3 AIRCROSS

تعتمد السيارة ستروين C3 AIRCROSS على محرك بقوة 100 حصانا "بنزين"، أو تقنيات هجينة تتضمن محرك بقوة 100 كيلووات أي ما يعادل 136 حصانا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الدفع الأمامي.

ستروين C3 AIRCROSS

وتتوافر السيارة C3 AIRCROSS بنسخة كهربائية تعتمد على بطارية سعة 44 كيلووات في الساعة، ومدى سير يقدر بحوالي 307 كيلومتر، بينما يتمكن محركها من إنتاج قوة قدرها 81 كيلووات أي 113 حصانا.

ستروين C3 AIRCROSS

تصميم السيارة ستروين C3 AIRCROSS

تأتي السيارة ستروين C3 AIRCROSS بتصميم خارجي من فئة الكروس أوفر الرياضية، وترتكز هذه النسخة على قاعدة عجلات بطول 2.67 متر، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.39 متر، وتضم السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1600 لترًا، أو 460 لترًا.

ستروين C3 AIRCROSS

تعتمد السيارة على جنوط رياضية، إضاءة LED مع مصابيح تتسم بالشراسة، شبكات أمامية ذات مظهر عصري، مرايات جانبية كهربائية، سبويلر مدبب، أقطاب نحيفة ناحية السقف، تصميم رباعي الأبواب، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجية التي تعزز من الطابع الرياضي.

ستروين C3 AIRCROSS

سعر السيارة ستروين C3 AIRCROSS عالميًا 

كشفت ستروين عن سعر سيارتها C3 AIRCROSS، والتي تبدأ عالميًا من 18.790 يورو.

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