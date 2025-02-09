الصحة: المشترك في التأمين الصحي الشامل يدفع 1% فقط من دخله سنويا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاشتراك السنوي في منظومة التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم يبلغ 1% فقط من الدخل، مما يتيح للمواطنين الحصول على رعاية صحية متكاملة.

وأضاف عبد الغفار، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن حجم إنفاق الدولة على الخدمات الصحية خلال الفترة من 2014 إلى 2024 بلغ تريليون جنيه، مما يعكس التوسع الكبير في القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الصحة إلى الجهود المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه تم فتح معبر رفح خلال الأسبوع الماضي لاستقبال المرضى الفلسطينيين، حيث وفرت مصر سيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المعبر.

وأكد أنه تم تجهيز مستشفيات شمال سيناء على أعلى مستوى، بحيث يمكن إجراء جميع العمليات الجراحية هناك، في إطار الحرص المصري، قيادةً وشعبًا، على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين.