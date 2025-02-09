وزارة الثقافة: خطة لنشر الوعي بالتراث المصري للجيل القادم

أكد أحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة للاستثمار، أن وزير الثقافة وضع خطة واستراتيجية لنشر الثقافة والتوعية بالتراث والثقافة المصرية، مشددًا على أنه ليس هناك أقوى للأطفال أكثر من مسرحية "الليلة الكبيرة" والذي سيتم تقديمها في العديد من الأطفال، حيث إنه كانت هناك ميول من قبل الشباب والأطفال للثقافة الأوروبية.

وأضاف "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن يتم توصيل الثقافة والتراث المصري للجيل القادم، منوها بأن لدى الدولة المصرية تراث كبير وثقافة قوية وسينبهر به كل الأجيال، مشددًا على أنه كان هناك إهمال لتعليم وتوعية الأطفال بالتراث والثقافة المصرية، إلا أن التركيز الآن على التركيز على الثقافة والحضارة والتراث المصري بشكل كبير.

وتابع أنه يتم البدء في التركيز على الثقافة المصرية بعقد حفلات، مشيرا إلى أن عددا من الأندية الاجتماعية لديها الاهتمام بمشروع وزارة الثقافة، وسيتم استقبال الطلبات لعقد مثل هذه الحفلات، ويعد إعادة جزء من الهوية والتراث المصري.