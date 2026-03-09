الغربية.. ضبط طحينة مجهولة المصدر وعسل أسود غير صالح للاستهلاك

واصلت هيئة سلامة الغذاء حملاتها المكثفة على الأسواق، تحت إشراف المهندسة حنان عامر، مديرة الفرع، لضمان سلامة السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين.

جهود رقابية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة،عن ضبط كميات كبيرة من الطحينة مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، بالإضافة إلى ضبط كميات من العسل الأسود غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث تبين تعبئته في براميل سبق استخدامها لحفظ مواد خام خاصة بالأدوية البشرية. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات، وأن صحة المواطنين تأتي دائمًا على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.