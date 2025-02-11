قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار سارة: موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة
رسالة عاجلة من وزارة الداخلية بشأن الطقس السيئ على الطرق
متى ليلة النصف من شعبان 2025؟.. ترقبها خلال 60 ساعة من الآن
عمر مرموش يبحث عن هدفه الأول مع مانشستر سيتي أمام ريال مدريد
مصرع شخص في تحطم طائرة بمطار أريزونا
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في ثمن البانيه
اليوم.. محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية
فيلم لم يكتمل وساعاته الأخيرة.. حكايات علاء ولي الدين في ذكرى وفاته
عصام عبد الفتاح: بوساكا تعجب من طرد أحمد توفيق أمام الأهلي
خالد الغندور يكشف موقف محمود جهاد من مباراة فاركو
لماذا حث النبي بناته على قراءة سورة الواقعة قبل الفجر؟.. لـ10 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبرزها مضادات الهيستامين.. نصائح الراحل هاني الناظر في الطقس البارد

هاني الناظر
هاني الناظر
ريهام قدري

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، قبل وفاته مجموعة من النصائح للتعامل مع الطقس البارد والحفاظ على الصحة خلال فصل الشتاء:

ارتداء الملابس المناسبة: يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج في الصباح الباكر، مع تجنب ارتداء الصوف مباشرة على الجلد لتفادي التهابات البشرة. كما يُفضل أن تكون الملابس الداخلية قطنية 100%.

العناية بالجلد: يجب استخدام كريمات مرطبة لحماية الجلد من الجفاف، خاصةً بعد الاستحمام. يُفضل الاستحمام بالماء الدافئ واستخدام صابون الجلسرين، وتجنب الاستحمام بالماء البارد أو الساخن جدًا.

تدفئة الأطراف: يُنصح بارتداء الجوارب والقفازات لتدفئة الأطراف، مع الحرص على تهوية القدمين والأصابع بانتظام لمنع تكون الفطريات.

تجنب العادات الضارة: يُفضل عدم غسل اليدين أو الوضوء أو الاستحمام بالماء البارد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى هروب الدم من الجلد، مما يحرمه من الغذاء والمعادن والفيتامينات.

تعزيز المناعة: ينصح بتناول السلطة الخضراء يوميًا، وشرب عصائر غنية بفيتامين سي مثل الليمون والجوافة والبرتقال. كما يفضل ممارسة رياضة المشي أو القيام بمجهود رياضي بسيط لتعزيز المناعة.

تناول المشروبات الدافئة: الإكثار من شرب السوائل الدافئة يساعد في تدفئة الجسم والحفاظ على ترطيبه.

الوقاية من نزلات البرد: في حالة الإصابة بنزلة برد، يُفضل البقاء في المنزل لتجنب نقل العدوى للآخرين.

استخدام الكمامة: عند الخروج في الصباح الباكر أو في الأجواء الباردة، يُنصح بارتداء الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من الهواء البارد.

غلق النوافذ جيدًا: يجب التأكد من غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الهواء البارد إلى الداخل.

تناول مضادات الهيستامين: لمن يعانون من الحساسية، يُفضل تناول أقراص مضادة للهيستامين مثل تلفاست أو زيرتك، مع استشارة الطبيب.

باتباع هذه النصائح، يمكن التقليل من تأثيرات الطقس البارد والحفاظ على الصحة خلال فصل الشتاء.

هاني الناظر مضادات الهيستامين ملابس ثقيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنجي مراد

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

حالة الطقس

تنبؤات الطقس لمدة 6 أيام: استعدوا للتغيرات الجوية

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025

الاهلي والزمالك وبيراميدز

الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم نجم الأهلي

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 | قرار نهائي من التعليم الآن

طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟

طريقة كشف الـ200 جنيه المزورة؟.. راجع هذه العلامات

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا الثلاثاء

تصل لهذه الدرجة.. ننشر حالة الطقس في الإسكندرية غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

بورشه 911 GT3

الأحدث من فئتها.. ماذا تقدم أيقونة بورشه 911؟

الذكاء الاصطناعي

معركة جديدة في عالم الفن.. جدل حول مزاد كريستيز للأعمال المولدة بالذكاء الاصطناعي

أخبار السيارات

أخبار السيارات| مصري يحول نوافذ سيارة مانيوال إلى كهرباء .. وسعر سيارة كيا إكسيد "كسر زيرو" 2025

بالصور

تحديات مرحلة المراهقة.. تغيرات جسدية وعاطفية

مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال
مرحلة المراهقة تحديات وصعوبات فترة الانتقال

مهما عملت مش بتروح.. كيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة بطرق طبيعية

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الشوفان على الريق؟

خافت على الجنين.. مفاجأة حول وفاة إنجي مراد أثناء الولادة

إنجي مراد
إنجي مراد
إنجي مراد

فيديو

وزارة الداخلية

مات في إيديهم.. الداخلية تكشف تفاصيل مقـ.تل لص البحيرة

متهمين - أرشيفية

تداول فيديو للاتجار بالمخدرات في عين شمس والأمن يكشف| القصة الكاملة

إليسا

لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي.. فيديو

بسمة بوسيل

بتشوهي صورته ليه.. الفنانة بسمة بوسيل في مرمى النقد بسبب تصريحاتها الاخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد