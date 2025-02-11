أبرزها مضادات الهيستامين.. نصائح الراحل هاني الناظر في الطقس البارد

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، قبل وفاته مجموعة من النصائح للتعامل مع الطقس البارد والحفاظ على الصحة خلال فصل الشتاء:

ارتداء الملابس المناسبة: يُنصح بارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج في الصباح الباكر، مع تجنب ارتداء الصوف مباشرة على الجلد لتفادي التهابات البشرة. كما يُفضل أن تكون الملابس الداخلية قطنية 100%.

العناية بالجلد: يجب استخدام كريمات مرطبة لحماية الجلد من الجفاف، خاصةً بعد الاستحمام. يُفضل الاستحمام بالماء الدافئ واستخدام صابون الجلسرين، وتجنب الاستحمام بالماء البارد أو الساخن جدًا.

تدفئة الأطراف: يُنصح بارتداء الجوارب والقفازات لتدفئة الأطراف، مع الحرص على تهوية القدمين والأصابع بانتظام لمنع تكون الفطريات.

تجنب العادات الضارة: يُفضل عدم غسل اليدين أو الوضوء أو الاستحمام بالماء البارد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى هروب الدم من الجلد، مما يحرمه من الغذاء والمعادن والفيتامينات.

تعزيز المناعة: ينصح بتناول السلطة الخضراء يوميًا، وشرب عصائر غنية بفيتامين سي مثل الليمون والجوافة والبرتقال. كما يفضل ممارسة رياضة المشي أو القيام بمجهود رياضي بسيط لتعزيز المناعة.

تناول المشروبات الدافئة: الإكثار من شرب السوائل الدافئة يساعد في تدفئة الجسم والحفاظ على ترطيبه.

الوقاية من نزلات البرد: في حالة الإصابة بنزلة برد، يُفضل البقاء في المنزل لتجنب نقل العدوى للآخرين.

استخدام الكمامة: عند الخروج في الصباح الباكر أو في الأجواء الباردة، يُنصح بارتداء الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من الهواء البارد.

غلق النوافذ جيدًا: يجب التأكد من غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الهواء البارد إلى الداخل.

تناول مضادات الهيستامين: لمن يعانون من الحساسية، يُفضل تناول أقراص مضادة للهيستامين مثل تلفاست أو زيرتك، مع استشارة الطبيب.

باتباع هذه النصائح، يمكن التقليل من تأثيرات الطقس البارد والحفاظ على الصحة خلال فصل الشتاء.