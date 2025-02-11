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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل العدس والتوست المحمص

العدس
العدس
ريهام قدري

يعد التوست المحمص بالعدس، وصفة مغذية ولذيذة مناسبة في الشتاء إليك الطريقة:

المكونات:

1 كوب عدس أحمر أو بني

2 كوب ماء

1 فص ثوم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

شرائح توست (أو أي خبز تفضله)

عصير ليمون (حسب الرغبة)


طريقة التحضير:

1. طهي العدس:

اغسل العدس جيدًا ثم اسلقه في الماء حتى يصبح طريًا (حوالي 15-20 دقيقة).

صفيه واتركه يبرد قليلًا.

2. تحضير الخليط:

في وعاء، اهرس العدس المطبوخ مع الثوم والكمون والبابريكا والملح والفلفل.

أضف زيت الزيتون وعصير الليمون، وامزج حتى يصبح الخليط ناعمًا وقابلًا للدهن.

3. تحميص التوست:

حمّص شرائح التوست في الفرن أو المقلاة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

4. التقديم:

ادهن التوست بخليط العدس، وزينه بأعشاب طازجة مثل البقدونس أو الطحينة حسب الرغبة.

قدّمه مع شرائح الطماطم أو الخيار لإضافة نكهة منعشة.


استمتع به كوجبة خفيفة صحية أو إفطار مغذي

العدس عدس التوست المحمص

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