مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل العدس والتوست المحمص

يعد التوست المحمص بالعدس، وصفة مغذية ولذيذة مناسبة في الشتاء إليك الطريقة:
المكونات:
1 كوب عدس أحمر أو بني
2 كوب ماء
1 فص ثوم (اختياري)
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل حسب الرغبة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
شرائح توست (أو أي خبز تفضله)
عصير ليمون (حسب الرغبة)
طريقة التحضير:
1. طهي العدس:
اغسل العدس جيدًا ثم اسلقه في الماء حتى يصبح طريًا (حوالي 15-20 دقيقة).
صفيه واتركه يبرد قليلًا.
2. تحضير الخليط:
في وعاء، اهرس العدس المطبوخ مع الثوم والكمون والبابريكا والملح والفلفل.
أضف زيت الزيتون وعصير الليمون، وامزج حتى يصبح الخليط ناعمًا وقابلًا للدهن.
3. تحميص التوست:
حمّص شرائح التوست في الفرن أو المقلاة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.
4. التقديم:
ادهن التوست بخليط العدس، وزينه بأعشاب طازجة مثل البقدونس أو الطحينة حسب الرغبة.
قدّمه مع شرائح الطماطم أو الخيار لإضافة نكهة منعشة.
استمتع به كوجبة خفيفة صحية أو إفطار مغذي