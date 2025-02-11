مقرمش ولذيذ.. طريقة عمل العدس والتوست المحمص

يعد التوست المحمص بالعدس، وصفة مغذية ولذيذة مناسبة في الشتاء إليك الطريقة:

المكونات:

1 كوب عدس أحمر أو بني

2 كوب ماء

1 فص ثوم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

شرائح توست (أو أي خبز تفضله)

عصير ليمون (حسب الرغبة)



طريقة التحضير:

1. طهي العدس:

اغسل العدس جيدًا ثم اسلقه في الماء حتى يصبح طريًا (حوالي 15-20 دقيقة).

صفيه واتركه يبرد قليلًا.

2. تحضير الخليط:

في وعاء، اهرس العدس المطبوخ مع الثوم والكمون والبابريكا والملح والفلفل.

أضف زيت الزيتون وعصير الليمون، وامزج حتى يصبح الخليط ناعمًا وقابلًا للدهن.

3. تحميص التوست:

حمّص شرائح التوست في الفرن أو المقلاة حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

4. التقديم:

ادهن التوست بخليط العدس، وزينه بأعشاب طازجة مثل البقدونس أو الطحينة حسب الرغبة.

قدّمه مع شرائح الطماطم أو الخيار لإضافة نكهة منعشة.



استمتع به كوجبة خفيفة صحية أو إفطار مغذي