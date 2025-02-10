اليوم.. محاكمة البلوجر روكي أحمد بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة

تنظر اليوم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية.

محاكمة البلوجر روكي أحمد

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل البلوجر روكي احمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول بكفالة مالية.

وواجهت جهات التحقيق، المتهمة بفيديو مثير وهي تلتقط صورا خاصة بالمايوه داخل الحمام، حيث عقبت المتهمة على الفيديو قائلة:" ده فيديو خاص بيه ومحدش شافه وأنا منشرتهوش على فيسبوك".

واصطحبت الأجهزة الأمنية، المكلفة بتأمين ترحيلات المتهمين بمحكمة القاهرة الجديدة، البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعارة إلى قسم شرطة التجمع الأول.

ودخلت البلوجر روكي أحمد، في حالة انهيار بعد صدور قرار النيابة العامة حبسها لاتهامها بتسهيل ممارسة الدعارة.

روكي أحمد: بنشر فيديوهات ليا منذ 6 أعوام

وقالت البلوجر روكي أحمد، صاحبة حساب روكي أحمد، المتهمة بتسهيل الدعارة في التجمع الأول، أنها تقوم بعمل فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منذ 6 سنوات.

البلوجر روكي: مبكسبش أي فلوس من فيديوهاتي

وأكدت، المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليسا مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانت تعمل في مجال ميكب ارتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.

وأوضحت، أمام جهات التحقيق، أنها لم تفعل خاصية الأرباح على فيسبوك، ولكن في الفترة الأخيرة فعلت منصة تيك توك خاصية الأرباح بدون رغبتي وتحصلت على مبلغ 2000 جنيه، موضحة، لم اقوم بسحب المبلغ حتى الآن.

ولجأ محامي روكي أحمد، أمام جهات التحقيق إلى مادة القانون لابطال التحريات وهي عدم وجود ضابطه أو سيدة لتفتيش موكلته أثناء ضبطها وقيام ضابط التحريات بتفتيشها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن اقوال البلوجر روكي احمد أثناء تفريغ الفيديوهات محل الواقعة، حيث واجهتها النيابة بفيديو تشير إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، أثناء بثها فيديو عبر موقعها الرسمي على الفيس بوك.

وأوضحت التحقيقات، أن البلوجر روكي أحمد، قالت لأحد المعجبين على الصفحة،لفظا خارجا.

وقررت جهات التحقيق، استدعاء ضابط التحريات في واقعة ضبط البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، لسؤاله عن تفاصيل واقعة اتهامها بتسهيل الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض جني الأرباح وزيادة نسبة المشاهدة.

ووجهت النيابة للمتهمة روكي أحمد تهمة جديدة تسهيل الدعارة، حيث أنكرت أمام جهات التحقيق التهم الموجهة لها من قبل النيابة العامة نافية تلك الاتهام جملة وتفصيلا.

وكشفت التحقيقات الأولية مع البلوجر روكي أحمد، أنها كانت تبث مقاطع مثيرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث واجهتها النيابة بفيديوهات من 2019 وهي تظهر مفاتنها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد، على تطبيق التيك توك، لاتهامها ببثه فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

مقدم البلاغ ضد روكي أحمد

وقال، مقدم البلاغ ضد البلوجر روكي أحمد إنها تعمدت نشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة تثير الغرائز والشهوات لدي الشباب وأنها قامت بارتداء ملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح.

وأضاف، أنه اتهم فتاة التيك التوك بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات وصور بها إيحاءات منافية للآداب العامة، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني لارتكاب تلك الجرائم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن قيام البلوجر روكي أحمد صاحبة حساب روكي أحمد على التيك توك، ببث فيديوهات خادشة للحياء لجلب مشاهدات ونسب أرباح غير مشروعة.

تفاصيل ضبط البلوجر روكي أحمد:

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن روكي أحمد تدعى رقية الصافي، في العقد الثالث من العمر، ولديها حساب على تيك توك باسم روكي أحمد تقوم من خلالها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقاطع فيديو خادشة وتحرض على الفسق والفجور، ونجحت مأموريات أمنية في ضبطها في نطاق القاهرة الجديدة، وذلك لاتهامها بالفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على التيك توكر روكي أحمد لنشرها فيديوهات المخلة بالقاهرة الجديدة، وتبين أنها متهمة بعرض صور ومقاطع فيديو تتضمن ايحاءات خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور.

في سياق متصل كشفت التحريات عن صاحب حساب ليل مصر وهو شاب يدعى محمود، وسمى نفسه ليل مصر أو ليلى، وقام بتطويل شعره واستخدام مساحيق التجميل خلال مقاطع فيديو بثها عبر قناته على التيك توك بالإضافة لمقاطع فيديو أخرى خادشة للحياء وتحتوي على مضمون إباحي.

وتابعت التحريات أن صاحب حساب ليل مصر، يروج عبر حسابه على التيك توك لفيديوهات ومقاطع غير مألوفة بالإضافة لتعديه على القيم الاسرية والمجتمع المصري، وذلك من خلال مقاطع بث مباشر يقوم ببثها على الحساب الخاص به.