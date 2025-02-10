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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات «أوتوماتيك» موديل 2025 تبدأ من 730 ألف جنيه.. سيارة فرنسية أعلى فئة بأقل سعر للمستعمل

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، منها أسعار السيارات المستعملة، وتقارير عن أبرز السيارات المطروحة في السوق المصري.

سيارات فرنسية أعلى فئة بأقل سعر للمستعمل.. اعرف التفاصيل
تقدم العلامات الفرنسية، مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها عالمياً ومحلياً، ومنها طرازات رائدة صناعة السيارات رينو.

بأرخص سعر .. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2022 "فبريكا"
تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من أرخص السيارات التي قدمت في مصر، حيث تنتمي إلى فئة السيدان الاقتصادية، وتضم هذه السيارة باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، إلى جانب تمتعها بمساحة داخلية تتسع إلى 5 أفراد، ومساحة تخزين مناسبة.

كيا إكسيد 2024 توب لاين "كسر زيرو" بهذا السعر
تعد السيارة كيا اكسيد واحدة من أشهر السيارات الكورية الجنوبية التي انطلقت عالميًا ومحليًا، حيث تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر الرياضية، والتي تضم مجموعة من التجهيزات بحسب كل فئة.

5 سيارات «أوتوماتيك» موديل 2025 تبدأ من 730 ألف جنيه
يبحث الكثيرون عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، نسبة إلى سهولة التنقل مقارنة بالناقل اليدوي التقليدي لسيارات الـ"مانيوال"، ويضم السوق المصري الكثير من هذه الإصدارات، بمختلف التصميمات والتجهيزات أيضا، وبأسعار تبدأ من 730 ألف جنيه.

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